الجيش التركي يعزز مواقعه في ريف إدلب.. ويفجر عبوة لاصقة على طريق “M4”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قيام الجيش التركي بتحصينات ورفع سواتر ضمن مناطق تواجده في كل من قرى قميناس والنيرب وتفتناز والطرف الغربي من مدينة سراقب.

على صعيد متصل، دوى انفجار قرب إحدى النقاط التركية في منطقة عين الحمرا، نتيجة تفجير الجيش التركي عبوة لاصقة مزروعة بصاروخ تالف على أتستراد حلب-اللاذقية “M4”.

وكان المرصد السوري رصد،أمس، هجوما نفذه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سانتفيه”، على عدد من الجنود الأتراك في محيط قاعدتهم العسكرية الواقعة في بلدة “معترم” في محيط مدينة أريحا جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة آخر.

وكان المرصد السوري رصد، في 29 آب الفائت، تفجير آلية مفخخة وهجوم مسلح استهدف نقطة تركية في قرية سلة الزهور غرب إدلب، تبنت الاستهداف مجموعة تطلق على نفسها “سرية أبي بكر”، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة.

والجدير بالذكر أن مجموعة تطلق على نفسها “كتائب خطاب الشيشاني” تبنت الاستهدافات المتكررة للدوريات الروسية – التركية في شهر آب الفائت، على طريق “M4″، قرب مدينة أريحا، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة أيضا.