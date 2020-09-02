الجيش التركي يقصف بلدة في ريف عين العرب (كوباني) شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية، استهدف محيط بلدة الشيوخ في ريف عين العرب (كوباني)، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية المتمركزة في قاعدة جرابلس قصفت في منتصف آب الفائت، بلدة الشيوخ في ريف عين العرب (كوباني) شرق حلب الخاضعة لنفوذ “قسد” شرق حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن القوات التركية استهدفت بـ5 قذائف صاروخية بلدة الشيوخ الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف مدينة عين العرب (كوباني).

وكان المرصد السوري قد وثّق في 24 حزيران الفائت، مقتل 5 بينهم 3 نساء بينهن عضو منسق مؤتمر ستار للمرأة التابع لـ”الإدارة الذاتية”، جراء استهداف طائرة مسيرة تركية استهدفت منزلا يضم اجتماعا لمؤتمر خاص بالمرأة، في قرية حلنج بالقرب من الحدود مع تركيا، في ريف كوباني شرق حلب.