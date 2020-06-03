الجيش التركي ينشئ نقطتين عسكريتين في ريف إدلب على طريق حلب-اللاذقية

أنشأ الجيش التركي، اليوم، نقطتي مراقبة على طريق حلب-اللاذقية في ريف إدلب، حيث تمركزت عدة عربات مصفحة قرب قرية القياسات الطريق الدولي “M4”.

كما تمركزت آليات عسكرية في مدرسة “السواقة” قرب بلدة بسنقول.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 حزيران/يونيو، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ويتألف من 20 آلية تحمل دبابات وراجمات صواريخ.

واتجه الرتل نحو المواقع التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

وبذلك، يرتفع عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3825 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.