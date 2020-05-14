“الجيش الوطني الليبي” ينفي تسليم أسرى من “مرتزقة تركيا” للنظام السوري

نفت مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الوطني الليبي للمرصد السوري لحقوق الإنسان، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تسيلم أسرى من “مرتزقة تركيا” لدى الجيش الوطني الليبي إلى النظام السوري، أو استلام أسرى لدى الأخير من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا.

وأضافت المصادر ذاتها، بأنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أنهم -أي الجيش الوطني الليبي” يعاملهم بشكل إنساني كأسرى حرب على حد قول المصدر.