الجيش يصدر إجراء جديدا فيما يخص الأطباء والخدمة الإلزامية

أكد نقيب أطباء سوريا فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية في أي مشفى أو مركز طبي يرغب به، وإنهاء الخدمة دون الاحتفاظ به.

وقال نقيب أطباء سوريا، كمال عامر، إن ذلك جاء بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية (التابع لوزارة الدفاع) الموجه لنقابة أطباء سوريا.

وقال عامر إن إدارة الخدمات تعهدت بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية الخاص بسنة الامتياز والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.

ووصف نقيب الأطباء هذا القرار بالخطوة الإيجابية، موضحا أن الخدمة ستكون ضمن المشافي التابعة لوزارة الدفاع، وكل طبيب في محافظته أو أقرب مشفى لمكان سكنه.

وكانت الهيئة السورية للاختصاصات الطبية أصدرت في تموز عام 2018 قراراً تنظيميا ينص على إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب، ويجدد العقد بعد النجاح بالاختبار النهائي، وتسمى هذه السنة سنة امتياز.

المصدر: RT