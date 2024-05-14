الحالة الثالثة في أقل من 48 ساعة.. أهالي يعثرون على رضيع في مدينة دير الزور

الحالة الثالثة في أقل من 48 ساعة.. أهالي يعثرون على رضيع في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: عثر أهالي، صباح اليوم، على طفل رضيع مجهول النسب، ملقى في شارع بحي القصور بالقرب من مدرسة إلياس حرب في مدينة ديرالزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية ، حيث تم تسليمه إلى قسم شرطة المدينة.

وتعتبر هذه الحالة هي الثالثة في أقل من 48 ساعة في سورية.

ووثق نشطاء المرصد السوري 22 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 12 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، اثنان منهم عثر عليهما ميتين.

– 4 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام

– 3 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

– 1 ضمن مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات”

– 2 ضمن مناطق سيطرة فصائل “غصن الزيتون”