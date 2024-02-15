الحالة الثانية خلال اليوم.. أهالي يعثرون على طفل حديث الولادة في إعزاز 

محافظة حلب: عثر أهالي على طفل حديث الولادة، ملقى على شارع بمدينة إعزاز شمال حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ” درع الفرات”.

ويأتي ذلك، في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة لأسباب مختلفة.

يشار إلى أنها الحالة الثانية خلال اليوم، حيث عثر أهالي على طفل حديث الولادة في منطقة نائية بقيصرية سلمان التابعة لمدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة سوريا الديمقراطية.

ووثق نشطاء المرصد السوري 7 حالات تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 4 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

– 1 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

-1ضمن مناطق “درع الفرات”