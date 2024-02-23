الحالة الثانية ضمن مناطق “قسد”.. أهالي يعثرون على طفلة رضيعة بجانب مسجد بريف دير الزور

محافظة ديرالزور: عثر أهالي على طفلة حديثة الولادة غير معروفة النسب في بلدة محيميدة بريف ديرالزور الغربي، وضعها مجهولون بجانب مسجد “البشير” ضمن مناطق سيطرة “قسد”.

وتعتبر هذه الحالة هي الثانية في مناطق “قسد” خلال 24 ساعة، وتتزايد حالات التخلي عن الأطفال الرضع مجهولي النسب، لأسباب مختلفة.

ووثق نشطاء المرصد السوري 10 حالات تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 7 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

– 1 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

– 1 ضمن مناطق “درع الفرات”