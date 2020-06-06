الحرائق تتمدد في ريف الحسكة وتلتهم مئات الدونمات من محصولي القمح والشعير

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، حرائق جديدة في محاصيل القمح والشعير في ريف الحسكة، حيث احترق نحو 200 دونم في قرية عظامية في ريف الدرباسية، بعد أن أشعلها شخص مجهول يستقل دراجة نارية قبل أن يلوذ بالفرار.

على صعيد متصل، اندلعت عدة حرائق في قريتي المحمودية والراشدية في ريف تل تمر، افتعلها عناصر من الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة هناك.

ورصد المرصد السوري في مطلع حزيران/يونيو، أن الفصائل الموالية لتركيا تواصل افتعالها للحرائق في ريف الحسكة، حيث استهدفت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة محاصيل القمح وتسببت في نشوب حرائق في قرى أم الخير وليلان أُميرت ومضبعة والعامرية الواقعة في الريف الجنوبي الغربي من بلدة تل تمر شمال الحسكة.

وفي سياق ذلك، وصلت النيران إلى منازل المدنيين، وتوسعت رقعتها بسبب الرياح القوية في المنطقة، في حين تستهدف الفصائل الموالية لتركيا سيارات الإطفاء والمدنيين الذين يحاولون إخماد الحرائق في القرى الواقعة على خطوط التماس معها.