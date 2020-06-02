الحرائق تتمدد في شمال الحسكة وتلتهم نحو 11 ألف دونما من محصولي القمح والشعير

تواصل الفصائل الموالية لتركيا افتعالها للحرائق في ريف الحسكة، حيث استهدفت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة محاصيل القمح وتسببت في نشوب حرائق في قرى أم الخير وليلان أُميرت ومضبعة والعامرية الواقعة في الريف الجنوبي الغربي من بلدة تل تمر شمال الحسكة.

وفي سياق ذلك، وصلت النيران إلى منازل المدنيين، وتوسعت رقعتها بسبب الرياح القوية في المنطقة، في حين تستهدف الفصائل الموالية لتركيا سيارات الإطفاء والمدنيين الذين يحاولون إخماد الحرائق في القرى الواقعة على خطوط التماس معها.

وتقدر المساحات المحروقة من محصولي القمح والشعير بنحو 11 ألف دونما احترقت خلال اليوم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استمرار الحرائق في شمال شرق سورية، حيث اندلع حريق في قرى بعيرير وحيط السفح والداودية والعزيزة وفتح الله في ريف تل تمر، جراء استهداف الفصائل الموالية لتركيا بطلقات حارقة لمحاصيل القمح.

كما اندلع حريق في تل بيدر، وآخر في تل حميس شرق القامشلي نتيجة احتراق حصادة، ما تسبب في احتراق مساحات تقدر بـ200 دونم من القمح.

على صعيد متصل، أطلقت الفصائل الموالية لتركيا، ظهر اليوم، النار على الأراضي الزراعية في قرية الياشلي، وامتد إلى قريتي أم عدسة وأم جلود، حيث احترقت نحو 250 دونم من محصول القمح والشعير، إضافة إلى عدد من منازل المواطنين.