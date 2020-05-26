الحرائق تتمدد في مناطق التماس بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا.. وفرق الإطفاء تعجز عن تبريدها

الحرائق تتمدد في مناطق التماس بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا.. وفرق الإطفاء تعجز عن تبريدها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشوب حرائق غرب مدينة رأس العين في المنطقة الواقعة بين قريتي العالية ومناجير.

على صعيد متصل، نشب حريق في قرية الدردارا في ريف تل تمر تمكنت فرق الإطفاء من تبريده قبل أن يعود ويشتعل بقوة من جديد، حيث ما يزال الحريق يمتد وصولا إلى محيط بلدة أبو راسين في ريف الحسكة.

وأفادت مصادر أهلية للمرصد السوري، في 24 أيار/مايو، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا يواصلون حرقهم للمحاصيل والمشاريع الزراعية في ريف تل تمر، حيث شاهدهم الأهالي يفتعلون حرائق في قرى القاسمية وأم الخير ومناطق أخرى في ريف تل تمر، حيث ألحقت أضرارا كبيرة في المحاصيل ومعدات المشاريع الزراعية، مثل محركات استخراج المياه وآلات زراعية أخرى وخزانات للمياه ومنازل المواطنين في تلك المنطقة.