الحرائق تصل منازل المواطنين في ريف الحسكة وتلتهم نحو ألف دونم  من محصول القمح

اندلعت حرائق كبيرة في المحاصيل الزراعية في قريتي القاسية وريحانية في ريف تل تمر.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن النيران التهمت أكثر من 900 دونم من محاصيل القمح هناك.

على صعيد متصل، اندلع حريق في قرية العامرية في ريف الحسكة وصل إلى منازل المواطنين، وتسبب في احتراق 7 منازل على الأقل.

ورصد المرصد السوري في 2 حزيران/يونيو، نشوب حرائق في قرى أم الخير وليلان أُميرت ومضبعة والعامرية الواقعة في الريف الجنوبي الغربي من بلدة تل تمر شمال الحسكة، بعد أن استهدف عناصر الفصائل الموالية لتركيا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة محاصيل القمح.

وكانت النيران وصلت إلى منازل المدنيين، وتوسعت رقعتها بسبب الرياح القوية في المنطقة، في حين تستهدف الفصائل الموالية لتركيا سيارات الإطفاء والمدنيين الذين يحاولون إخماد الحرائق في القرى الواقعة على خطوط التماس معها.

وتقدر المساحات المحروقة من محصولي القمح والشعير بنحو 11 ألف دونما احترقت خلال يوم واحد.