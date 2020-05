الحرائق تمتد شمال الحسكة والنيران تلتهم مساحات جديدة في ريف منطقة تل تمر

عدسة المرصد السوري ترصد الحرائق المندلعة في أراضي زراعية ببلدة أم الكيف في ريف تل تمر الشمالي

عدسة المرصد السوري ترصد الحرائق المندلعة في أراضي زراعية ببلدة أم الكيف في ريف تل تمر الشمالي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, May 28, 2020