الحرائق تمتد شمال الحسكة والنيران تلتهم مساحات جديدة في ريف منطقة تل تمر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشوب حرائق جديدة في ريف تل تمر وأبو رأسين (زركان) شمال الحسكة، حيث امتدت الحرائق من أراضي أم الكيف الزراعية لتصل إلى أراضي قُرى باب الخير والأسدية وأم عشبة في الريف الشمالي لتل تمر، ما أدى لأضرار كبير في ممتلكات المواطنين، فيما لم يتمكن أحد من السيطرة على النيران وإخمادها حتى الآن، ورصد المرصد السوري قبل أيام، نشوب حرائق غرب مدينة رأس العين في المنطقة الواقعة بين قريتي العالية ومناجير.

على صعيد متصل، نشب حريق في قرية الدردارا في ريف تل تمر تمكنت فرق الإطفاء من تبريده قبل أن يعود ويشتعل بقوة من جديد، حيث ما يزال الحريق يمتد وصولا إلى محيط بلدة أبو راسين في ريف الحسكة.

وأفادت مصادر أهلية للمرصد السوري، في 24 أيار/مايو، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا يواصلون حرقهم للمحاصيل والمشاريع الزراعية في ريف تل تمر، حيث شاهدهم الأهالي يفتعلون حرائق في قرى القاسمية وأم الخير ومناطق أخرى في ريف تل تمر، حيث ألحقت أضرارا كبيرة في المحاصيل ومعدات المشاريع الزراعية، مثل محركات استخراج المياه وآلات زراعية أخرى وخزانات للمياه ومنازل المواطنين في تلك المنطقة.

عدسة المرصد السوري ترصد الحرائق المندلعة في أراضي زراعية ببلدة أم الكيف في ريف تل تمر الشمالي

عدسة المرصد السوري ترصد الحرائق المندلعة في أراضي زراعية ببلدة أم الكيف في ريف تل تمر الشمالي عدسة المرصد السوري ترصد الحرائق المندلعة في أراضي زراعية ببلدة أم الكيف في ريف تل تمر الشمالي Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, May 28, 2020