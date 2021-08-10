الحربي الروسي يجدد القصف على منطقة تأوي نازحيين في ريف إدلب.. وقذائف قوات النظام تقتل وتصيب 3 مواطنين في ريفي إدلب وحلب

الحربي الروسي يجدد القصف على منطقة تأوي نازحيين في ريف إدلب.. وقذائف قوات النظام تقتل وتصيب 3 مواطنين في ريفي إدلب وحلب

وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلة وإصابة شقيقتها بجروح خطيرة، صباح اليوم، نتيجة قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة على قرية تديل بريف حلب الغربي.

كما وثق المرصد السوري مقتل شخص بقصف مدفعي مصدره تجمعات قوات النظام، إثر سقوط قذائف “كراسنبول” على قرية معرزاف في جبل الزاوية.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات حربية روسية غارات بصواريخ شديدة الانفجار، صباح اليوم، استهدفت منطقة الشيخ بحر غرب مدينة إدلب، وذلك للمرة الثانية خلال مايقارب الـ24 ساعة.

ويتواجد في محيط المنطقة عدد كبير من النازحين، كما تضم المنطقة مقرات عسكرية لمجموعات جهادية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، صباح أمس، تحليقاً متواصلاً للطيران الحربي الروسي في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع تنفيذه لأكثر من 6 غارات جوية على منطقة حرش الشيخ بحر بريف إدلب الشمالي.