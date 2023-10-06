الحربي الروسي يشن 5 غارات على محيط مدينة جسر الشغور وتمركزات “التركستان” بسهل الغاب.. والفصائل تقصف جورين بريف حماة

شن الطيران الحربي الروسي 5 غارات واحدة منها على محيط قرية جفتلك حاج حمود شمال مدينة جسر الشغور، والبقية على محيط قرية القرقور في سهل الغاب التي تعد خط مواجهة مع قوات النظام يتمركز في محيطها عناصر الحزب الإسلامي التركستاني وأنصار التوحيد.

على صعيد متصل، قصفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” براجمة الصواريخ مناطق في ناحية جورين بسهل الغاب بريف حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

ووثق المرصد السوري، حصيلة الشهداء منذ أمس الخميس 5 تشرين الأول إلى و37 جريح في قصف قوات النظام على مناطق متفرقة من إدلب وريفها.