أول عمل عسكري للرئيس الأمريكي جو بايدن غارة جوية تستهدف “ميليشيات تدعمها إيران”
نفذت الولايات المتحدة الأمريكية غارة جوية استهدفت “ميليشيات مدعومة من إيران” في سوريا، في أول عمل عسكري تقوم به إدارة بايدن.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش شن غارة جوية استهدفت ميليشيات تدعمها إيران في سوريا.
وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن تدمير “عدة منشآت عند نقطة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران”.من جهتها قالت وزارة الخارجية السورية إنها “تدين بشدة العدوان الأمريكي الجبان”.وأضافت في بيان “إنها إشارة سيئة فيما يتعلق بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي ينبغي أن تلتزم” بالمعايير الدولية.
وأقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإجراء ردا على هجمات أخيرة استهدفت قوات من الجيش الأمريكي والتحالف الدولي في العراق.
وقال البنتاغون إن الهجوم الذي وقع بالقرب من الحدود العراقية شرق سوريا كان “ردا عسكريا مناسبا” تم اتخاذه “مع مراعاة الإجراءات الدبلوماسية”، بما في ذلك استشارة شركاء التحالف.
وجاء الهجوم بعد مقتل متعاقد مدني في هجوم صاروخي على أهداف أمريكية في العراق في وقت سابق من الشهر الجاري.
كما أُصيب جندي أمريكي وخمسة متعاقدين آخرين عندما ضربت صواريخ مواقع في أربيل، بينها قاعدة يستخدمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
كما أصابت صواريخ قواعد أمريكية في بغداد، شملت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.
المصدر:BBC
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