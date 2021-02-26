أول عمل عسكري للرئيس الأمريكي جو بايدن غارة جوية تستهدف “ميليشيات تدعمها إيران”

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن “كتائب حزب الله” و”كتائب سيد الشهداء” كانت ضمن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي استهدفها هجوم يوم الخميس، شرقي سوريا.

وأعلنت جماعات غير معروفة مسؤوليتها عن عدة هجمات استهدفت موظفين أمريكيين. لكن بعض المسؤولين العراقيين والغربيين يقولون إن هذه الجبهة هي لميليشيات قائمة على الأرض، حيث أنها تتمكن من شن هجمات دون محاسبة.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في حديث للصحافة إنه “واثق من الهدف الذي سعينا وراءه”.وأضاف “نحن نعرف ما ضربنا”. “نحن على ثقة من أن هذا الهدف كان يستخدم من قبل نفس المسلحين الشيعة الذين نفذوا الضربات” في 15 فبراير/ شباط.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن على الولايات المتحدة أن توضح بشكل مباشر خططها للمنطقة، وانتقد التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة إلى موسكو قبل “أربع أو خمس دقائق” من الضربة التي نفذتها ضد حليفها الرئيسي سوريا.وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، إن الضربة كانت تهدف إلى معاقبة الميليشيات ولكن ليس لتصعيد التوترات مع إيران، التي تسعى الولايات المتحدة معها لاستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.