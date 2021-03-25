الحشيش يباع في أكشاك بالسويداء السورية.. تتبع مسار التجارة السوداء بعد قضية “خليك رايق”

“كشك صغير” تعتلي واجهته صورة لعشبة الحشيش التي تعرف عالميا بـ”الماريجوانا”.. يحمل اسم “خليك رايق”، ويقع بالقرب من المشفى الوطني في مدينة السويداء السورية. وفي الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الصورة، لاسيما أن الحالة الخاصة به تعتبر لافتة وفريدة، إذ لم يسبق وأن شهدتها سوريا في السنوات الماضية، على الرغم من رواج المخدرات والحشيش فيها، لكن بصورة سرية.

يقع بالقرب من المشفى الوطني في مدينة السويداء السورية

ويبدو أن الرواج قد خرج إلى العلن، مع غياب الحسيب والرقيب “الأمني”، المتمثل بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في بلد يشهد منذ أكثر من 10 سنوات نزاعا مسلحا أسفر عن مقتل مئات الآلاف.

السويداء الواقعة في أقصى الجنوب السوري تنتشر فيها عدة أكشاك صغيرة، ومرخصة بشكل رسمي من جانب المؤسسات التابعة لحكومة النظام، وتنحصر تجارة الأشخاص المستثمرين لها في بيع الدخان والمشروبات الكحولية وبعض المستلزمات التي يحتاجها المواطنون، من خبز وغيره.

لكن هذه التجارة تحوّلت ومنذ أكثر من عام اتخذت مسارا آخرا، ليتجه مستثمرو الأكشاك إلى بيع الحبوب المخدرة (الكبتاغون) وعشبة الحشيش بصورة سرية، أو ما يعرف محليا بـ”البيع من تحت لتحت”، بموجب تسهيلات من قبل أشخاص نافذين في الأجهزة الأمنية، وآخرين يتبعون لميليشيات موالية للنظام غير رسمية، في مقدمتها “الدفاع الوطني”.

تتبع موقع “الحرة” صحة صورة الكشك الذي يروّج لبيع “الحشيش” وسط السويداء بالقرب من المشفى الوطني، وأكدت ثلاثة مصادر صحتها، وقالت إن الكشك يملكه شخص يدعى “ع.م”.

لكن أحد المصادر (طلب عدم ذكر اسمه) الذي تحدث إليه موقع “الحرة” أضاف أنه تواصل مع صاحب الكشك، ونفى بدوره بيع مادة الحشيش أو الحبوب المخدرة، مبررا رفع صورة “الماريجوانا” على اللافتة بأنها “إعلانية وترويجية فقط لكسب الزبائن”.

مساران للترويج

من كونها محافظة حدودية وتقع في أقصى الجنوب السوري على الحدود مع الأردن، لم تنقطع التقارير الإخبارية المتعلقة بعمليات تهريب الحبوب المخدرة والحشيش في السويداء، في العامين الماضيين.

التقارير أكدتها وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام في عدة فترات، وفي المقابل تطرقت السلطات الأردنية للحديث عنها، معلنة ومنذ مطلع عام 2021 عن ضبط أكثر من خمس شحنات تهريب لمادة الحشيش والحبوب المخدرة، في أثناء دخولها من الأراضي السورية.

ولا يفصح نظام الأسد عن هوية المتورطين في عمليات التهريب، وهو الأمر الذي لا يكشفه الأردن أيضا، والذي يقتصر حديث السلطات فيه عن “شبكات منظمة” تحاول إدخال هذه الشحنات بين الفترة والأخرى، عبر حدوده الشمالية الواصلة مع السويداء أو درعا.

فيما يتعلق بالسويداء يقول الصحفي ريان معروف لموقع “الحرة” إن ملف المخدرات فيها ينقسم إلى شقين.

الشق الأول هو تهريبها عبر الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، أما الشق الثاني فيرتبط بترويجها داخل المحافظة وبين أفراد المجتمع.

ويضيف معروف الذي يدير شبكة محلية تعرف باسم “السويداء 24” أن “قضية المخدرات تفاقمت بشكل خطير في الآونة الأخيرة، سواء تهريبها أو ترويجها داخل المحافظة، في ظل تجاهل السلطة الأمنية للتهريب والترويج، وتورط الكثير من الأفراد والمسؤولين التابعين للنظام بهذه العمليات”.

وتعد أكثر المواد المخدرة رواجا داخل محافظة السويداء “الحشيش” وحبوب “الكبتاغون”، نظرا لسعرها المنخفض.

وحسب ما قال مصدر محلي على معرفة بأحد المروجين للمخدرات في السويداء، فيتراوح سعر “كف الحشيش” الذي يزن 200 غرام بين 60 ألف و100 ألف ليرة سورية، أما سعر حبة الكبتاغون يتراوح بين 500 و1000 ليرة سورية (الدولار = 4250 في السوق السوداء و1250 ليرة وفق سعر الصرف الرسمي).

ويضيف المصدر: “هناك أنواع مختلفة للحشيش، وتنقسم عمليات روجاها بين الأكشاك والمقاهي، وبين أشخاص لهم سلطات أمنية. هناك نوعية جديدة لجودة بذرتها، وتنتشر بصورة كبيرة. يطلق عليها اسم الشعلة”.

“أمر اعتيادي”

لا يقتصر انتشار المخدرات على السويداء، بل هي حالة “خطيرة” انسحبت في السنوات الماضية إلى باقي المحافظات السورية، وهو الأمر الذي أكدته تقارير حقوقية وغربية.

وفي الغالب تباع عبر وسطاء “صغار”، يقف من خلفهم أشخاص وتجار “كبار”.

وفي حديث سابق لموقع “الحرة” كان مدير تحرير “شبكة صوت العاصمة”، أحمد عبيد قال إن “الأكشاك في مدينة دمشق ومواقع بيع الشاي والقهوة المتنقلة باتت مصدرا أساسيا للحبوب المخدرة وأكف الحشيش. بالطبع ليس جميعها لكن معظم النقاط تكون على هذه الشاكلة”.

ويشير الصحفي ريان معروف إلى أن الشبكة التي يديرها أجرت استطلاعات رأي وتحقيقات عدة داخل السويداء، وخلصت بأن رواج “الحشيش” و”الكبتاغون” بين أفراد المجتمع في المحافظة وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

ويقول معروف: “بات تدخين الحشيش أمرا اعتياديا في معظم المقاهي وفي الحفلات وفي سهرات الشباب، وحتى وصل إلى طلاب المدارس. وردتنا معلومات عديدة عن ضبط مدراء بعض المدارس لطلاب يدخنون الحشيش ويبيعونه داخل المدرسة”.

والفئة العمرية الأكثر إقبالا للتعاطي هي من اليافعين والشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و25 عاما. ويتابع الصحفي السوري: “مادة رخيصة ومنتشرة بشكل غير محدود، مع رقابة أمنية معدومة”.

شبكات داخلية وخارجية

وحسب ما تحدثت المصادر التي توصل معها موقع “الحرة” فلا يوجد جهة واحدة تعمل على ترويج مادتي الحشيش والكبتاغون في السويداء، إنما يمتهن الترويج أفراد وأشخاص مختلفين، مثل باعة الأكشاك، وعناصر من أجهزة المخابرات، وعناصر من الميليشيات المحلية أو الموالية، وحتى أشخاص غير مرتبطين بفصائل أو جهات أمنية.

يقول أحد المصادر المقيم في الريف الغربي للمحافظة، والقريب من خطوط التماس مع درعا: “بات الترويج مهنة من لا مهنة له، فلا يخلو حي في مدينة السويداء أو قرية في المحافظة، من وجود مروجين للحشيش والمخدرات”.

ويضيف المصدر (فضل عدم ذكر اسمه): “هناك بعض العصابات تقوم بزراعة الحشيش أيضا داخل المحافظة، ولكن بكميات محدودة، وقد وثقنا بالصور والدلائل زراعة إحدى العصابات في الريف الشمالي الغربي للمادة وترويجها”.

وعرض المصدر في أثناء حديثه صورا وتسجيلات مصورة لمزارع قال إنها لنبتة الحشيش في أحد بساتين ريف السويداء، لكن موقع “الحرة” لم يتأكد من صحتها.

من جانبه يوضح الصحفي ريان معروف أن دخول المخدرات إلى السويداء يتم من خلال تهريبها عبر “شبكات منظمة ومختلفة مرتبطة ببعضها البعض”.

ويتابع: “المصدر الرئيسي للحشيش والكبتاغون هي مناطق نفوذ ميليشيا حزب الله في لبنان، ويلعب أفراد من جهاز المخابرات العسكرية والفرقة الرابعة دورا محوريا في نقل المادة إلى السويداء. هم المسؤولين عن تأمين نقلها من دمشق ثم السويداء، مرورا بنقاط التفتيش الأمنية المنتشرة على طول طريق دمشق السويداء”.

“اشتباكات لإغلاق الأكشاك”

في أواخر فبراير العام الحالي شهدت مدينة السويداء اشتباكات دارت بين فصائل محلية وأصحاب أكشاك “متهمين بتداول وبيع الحشيش”، وذكرت وسائل إعلام سورية في ذلك الوقت أن شخصا قتل وأصيب آخرون بجروح جراء الاشتباكات، والتي تركزت في محيط الملعب البلدي.

وأوضحت وسائل الإعلام السورية تفاصيل الحادثة، حينها، بالقول إن “مجموعات من الفصائل المسلحة التي ينتمي أفرادها لعائلات المدينة، وترتبط بالأجهزة الأمنية، قررت في اجتماع لها إزالة الأكشاك لأشخاص من خارج المدينة، متهمين بترويج الحشيش والمخدرات”.

وأضافت أن الفصائل توجهت بسلاحها إلى كشك قرب دوار “الباسل”، ومن ثم دار جدال بين الطرفين وتطور لتبادل إطلاق نار، بمشاركة بعض أصحاب الأكشاك القريبة.

ما سبق يعتبر الحادثة الأولى من نوعها التي تصب في إطار ضبط عمليات الترويج للمخدرات داخل الأكشاك.

لكنها لم تطلقها الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للنظام السوري، بل الفصائل المحلية غير المحسوبة عليه بصورة مباشرة.

“طريقة حذرة”

على الرغم من خلاصة عدة تحقيقات محلية وغربية أكدت مسؤولية “حزب الله” اللبناني بالوقوف وراء رواج المخدرات في سوريا وانتشارها بمساندة من النظام، إلا أن الطرفين لم يصدر أي تعليق من جانبهما بهذا الخصوص.

في 21 من نوفمبر 2020 كشفت مصادر معنية بإتلاف المخدرات في إيطاليا عن حجم الإنتاج غير المشروع للمخدرات في سوريا، وذلك ضمن تقرير متلفز عرضته قناة “BBC” حصلت فيه على لقطات حصرية لحرق الحبوب المصادَرة بإيطاليا.

وقال مراسل القناة البريطانية إن وزن حبوب “الكبتاغون” المخدرة التي انطلقت من سوريا إلى ليبيا وصودرت في إيطاليا بلغ نحو 14 طنا، بتكلفة 900 مليون جنيه إسترليني (مليار يورو).

وأوضح التقرير أن المخدرات أتت من اللاذقية، وضُبطت في إيطاليا، معتبرا أنها نتاج جهد منسق بين النظام السوري وحليفه “حزب الله”، المنغمسين في مجال تجارة المخدرات. ويعتبر هذا المجال “مصدر التمويل الأكبر لهما”.

وفي سياق حديثه أشار الصحفي، ريان معروف إلى أن “مليشيا حزب الله تتعامل بطريقة حذرة جدا في عمليات تهريب المخدرات”.

ويقول: “مصدر هذه المخدرات هو مناطق نفوذها في لبنان، لكن عناصر الحزب لا يساهمون بنقلها إلا ضمن المناطق الآمنة بالنسبة لهم، في الأراضي اللبنانية وعلى الحدود السورية اللبنانية”.

أما داخل الأراضي السورية فيتم الاعتماد على شبكات عديدة ومختلفة.

وبعد أن تصل المواد المخدرة إلى السويداء عبر عناصر المخابرات أو “الفرقة الرابعة”، يتابع الصحفي السوري: “إما يتم بيعها للمروجين الذين يبيعونها في السوق المحلية، أو إلى الشبكات التي تتولى تهريب المادة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، عبر المناطق الحدودية جنوب المحافظة. هذا ملف أخر ومتشعب جدا”.

وخلال الشهر الماضي أعلنت السلطات الأردنية عن قتل شخصين كانا يحاولان تهريب مخدرات باتجاه أراضي المملكة من حدودها الشمالية، والقبض على شخص ثالث.

ويوضح معروف: “بعد البحث والتدقيق تبين أن القتيلين ينحدران من عشائر البدو في السويداء، والشخص الذي تم القبض عليه أيضا من المحافظة، وتمكنا من توثيق أسماءهم”.

وبشكل أسبوعي هناك محاولات لتهريب المخدرات من جنوب المحافظة باتجاه الأردن، حيث لا يمر أسبوع على القرى الحدودية جنوب السويداء دون سماع أصوات اشتباكات بين المهربين وحرس الحدود الأردني.

المصدر: الحرة