الحكومة الأردنية تتجه لمراجعة سياستها بشأن اللجوء السوري

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الثلاثاء، إن هنالك توجهاً من الحكومة الأردنية لمراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري.

وقال الفراية، في مؤتمر صحفي، إن أكثر من مليون لاجئ ما زالوا متواجدين على الأراضي الأردنية، مضيفاً أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن تحمله، ولفت إلى أن نحو 93 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة السورية.

وحول حركة إعادة التوطين بشأن اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن، بيّن الفراية أنه تم توطين 63 ألف لاجئ في دول أخرى.

تهريب المخدرات

في سياق آخر، أكد الفراية أنه لا يوجد دليل مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى الأردن.

وتابع الفراية: “ما أود قوله في هذا المجال هو إنه على كل دولة تقع مسؤولية حماية حدودها. رغم أنك كدولة غير متورطة مباشرة وليس لدينا دليل على أنك متورط مباشر في تهريب المخدرات للأردن، لكن عليك ضبط حدودك ومنع وصول أي شيء، ليس فقط مخدرات، للأردن من خلال حدودك. نحن اليوم ليس لدينا أي دليل تحت أيدينا على تورط دول بتهريب المخدرات للأردن، لكن يقع على كل دولة مسؤولية حماية حدودها ومنع الضرر عن جيرانها من خلال حدودها”.

وأخيراً شدد الفراية على أن الأردن دولة آمنة مستقرة وتحترم الحريات ويسودها القانون.

المصدر: العربية نت