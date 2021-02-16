الحكومة التركية تلقي القبض على 3 أجانب خلال محاولتهم دخول أراضيها.. وتغض الطرف عن آلاف الجهاديين الأجانب المتواجدين في مناطق نفوذها بسورية والذين عبروا الحدود بحرية وتسهيلات منها

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم أمس الاثنين، عن إلقاء حرس حدودها القبض على 3 أشخاص من حملة الجنسية النيوزيلندية أثناء دخولهم من الأراضي السورية، نحو لواء اسكندرون في منطقة الريحانية، ووفقاً لما اعلنت عنه الدفاع التركية فإن أحد المعتقلين من تنظيم “الدولة الإسلامية” ومدرج على قائمة المطلوبين الزرقاء، حيث تصنف الحكومة التركية المطلوبين بقضايا إرهاب ضمن 5 قوائم من الأخطر إلى الأقل خطورة على الشكل التالي: “الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، ثم الرمادية”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يغض الجانب التركي الطرف عن تواجد آلاف الجهاديين من جنسيات أجنبية متعددة متواجدين في إدلب التي يتواجد فيها أكثر من 10 آلاف جندي تركي، بالإضافة لوجود عشرات وقد يكون مئات الجهاديين والمتشددين الأجانب وعناصر وقيادات سابقة بتنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة درع الفرات الخاضعة للنفوذ التركي بريف حلب، فضلاً عن عبور الآلاف من هؤلاء الأجانب للحدود دون إلقاء القبض عليهم، بل أن المئات منهم عمدت الحكومة التركية إلى نقلها للأراضي الليبية وهو ما أشار المرصد السوري له سابقاً.