“الحكومة السورية المؤقتة” تسلم 10 آلاف كمامة ومواد تعقيم إلى إدارة مخيم باب السلامة.. وارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 50

سلمت الحكومة السورية المؤقتة إلى إدارة مخيم باب السلامة، عشرة آلاف كمامة وكمية كبيرة من المعقمات بالإضافة إلى إعطاء توصيات لإدارة بالمخيم بضرورة عزل المخالطين والمصابين بالفيروس.

على صعيد متصل، سجلت السلطات الصحية 3 حالات تحمل فيروس “كورونا”، إحداهم في مخيم باب السلامة، والأخرى في مدينة الباب في ريف حلب، والحالة الثالثة في بلدة تفتناز بريف إدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 50 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و22 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و26 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.