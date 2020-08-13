المرصد السوري لحقوق الانسان


A Syrian woman walks in a squalid camp for internally displaced people in al-Bab, northern Syria, Tuesday, May 29, 2018. The population of the Turkish-controlled town has doubled in the last weeks to accommodate thousands who were displaced after the opposition surrendered in eastern Ghouta, outside Damascus. Al-Bab, whose population was about 7,000 when it was controlled by the Islamic State group until February 2017, has grown to about 300,000, according to Turkish officials, with most of those are displaced from other parts of Syria. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

“الحكومة السورية المؤقتة” تسلم 10 آلاف كمامة ومواد تعقيم إلى إدارة مخيم باب السلامة.. وارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 50

سلمت الحكومة السورية المؤقتة إلى إدارة مخيم باب السلامة، عشرة آلاف كمامة وكمية كبيرة من المعقمات بالإضافة إلى إعطاء توصيات لإدارة بالمخيم بضرورة عزل المخالطين والمصابين بالفيروس.
على صعيد متصل، سجلت السلطات الصحية 3 حالات تحمل فيروس “كورونا”، إحداهم في مخيم باب السلامة، والأخرى في مدينة الباب في ريف حلب، والحالة الثالثة في بلدة تفتناز بريف إدلب.
ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 50 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و22 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و26 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

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