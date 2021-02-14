“الحكومة السورية المؤقتة” تعزي بمقتل جنود وضباط من القوات التركية في منطقة كارة شمالي العراق على يد “حزب العمال الكردستاني”

عزت “الحكومة السورية المؤقتة” مقتل جنود وضباط أتراك على يد “حزب العمال الكردستاني” في منطقة كارة الواقعة شمالي العراق، وذلك من خلال بيان نشرته “الحكومة المؤقتة” حصل المرصد السوري على نسخة منه وجاء فيه: تتقدّم الحكومة السورية المؤقتة باسمها وباسم الشعب السوري الحر بأصدق عبارات التعازي وأحرّ مشاعر المواساة إلى الدولة التركية حكومة وشعباً باستشهاد ثلاثة عشر مدنياً تركياً بعد اختطافهم وإعدامهم من قبل عصابات PKK الارهابية في منطقة كارة في شمال العراق، وندعو الله لهم بالرحمة والغفران وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ندين هذا العمل الإرهابي الشنيع بأشد العبارات، ونعرب عن تعاطفنا الكبير مع الشعب التركي الذي نشاركه المصير والألم، فالشعب السوري أكثر من عانى الأهوال والإجرام على يد قوى الإرهاب والتطرف، وعلى وجه التحديد هذا الحزب الإرهابي الجبان وأذياله والذي يمارس إجرامه ودمويته بحق الشعب السوري بشتى الصور سواءً بحق الرازحين تحت سلطته الاستبدادية أو عبر إرسال المفخخات وإحداث التفجيرات في مناطق الشمال السوري والتي أودت بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء كما حصل في الراعي وإعزاز وعفرين وغيرها.

ومن هنا فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان واتخاذ إجراءات رادعة لاستئصال هذا التنظيم الإرهابي ووضع حد لهذا الإجرام الذي يُمارس بحق الأبرياء من الشعبين السوري والتركي، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على تركيا بالأمن والاستقرار وأن ينصرها على كل من يتربّص أو يريد بها الشر.