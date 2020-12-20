“الحماية الذاتية” تبلّغ المجمعات التربوية في دير الزور بأسماء عشرات المدرسين المطلوبين للتجنيد الإلزامي في صفوفها

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قيادة اقليم ديرالزور لقوات “الحماية الذاتية” – “مركز انضباط الحماية” أبلغ المجمعات التربوية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف ديرالزور، بأسماء عشرات المعلمين المطلوبين للتجنيد الإلزامي في صفوف قوات “الدفاع الذاتي”، وتم توزيع التبليغات للمدرسين المطلوبين وتهديدهم بالفصل في حال لم يراجعوا مراكز “الحماية الذاتية” خلال مدة ثلاثة أيام، وبدأت لجنة “الدفاع و الحماية الذاتية” بفرض التجنيد الإلزامي في ديرالزور على العاملين في دوائر مجلس ديرالزور المدني .

وكان المرصد السوري قد نشر في يوليو/تموز المنصرم، أن التوسع في التجنيد الإجباري وشموله الأطفال بعد تعليق “الإدارة الذاتية” للتجنيد الإجباري لمدة 3 أشهر منذ أبريل 2020 في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، تواصلت عمليات “التجنيد الإجباري” ضمن مناطق نفوذ الإدارة بشكل مبالغ فيه، حيث تابع المرصد استمرار “الشرطة العسكرية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في اعتقال الشبان والشابات وسوقهم إلى “الخدمة الإلزامية”. ووفقاً لإحصائيات “المرصد السوري”، فإن نحو 4000 شابا جرى اعتقالهم وسوقهم إلى الخدمة الإجبارية في كل من الحسكة وحلب والرقة ودير الزور، منذ استئناف عملية التجنيد مطلع شهر يوليو 2020، ويعد غالبية المعتقلين ضمن عمليات التجنيد من أبناء مدينة الحسكة وريفها.

وطالب “المرصد السوري” قوات “قسد” والإدارة الذاتية بالوقف الفوري لعمليات تجنيد الأطفال وضرورة تحييدهم بعيدًا عن العمل العسكري، ووضع الأطفال ضمن مراكز مختصة برعاية الطفل وعدم وضعهم ضمن مراكز تابعة لـ ” قسد أو الوحدات الكردية أو الشبيبة أو وحدات حماية المرأة”.