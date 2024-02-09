“الحمزات” و”السلطان مراد” يواصلون استباحة ممتلكات أهالي عفرين ويقتلعون نحو 700 شجرة معمرة بالتزامن مع بيعها لمنزلين في المنطقة

“الحمزات” و”السلطان مراد” يواصلون استباحة ممتلكات أهالي عفرين ويقتلعون نحو 700 شجرة معمرة بالتزامن مع بيعها لمنزلين في المنطقة

محافظة حلب: أقدم عناصر “فرقة الحمزة” المدعوم من قبل تركيا على اقتلاع 600 شجرة كرز في قرية بيل أوباسي التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، تعود ملكيتها لمهجر باتجاه مناطق النزوح، لاتجار بحطبها وبيعها في الأسواق بقصد المنفعة المادية.

وأيضا أقدم مسلحان على اقتلاع 18 شجرة زيتون في قرية قجومان التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، تعود ملكيتها من أهلي القرية، والتي تسيطر عليها فرقة الحمزة، بالإضافة إلى قطع 35 شجرة على الطريق الواصل بين كوكبة وتلف بريف جنديرس، و46 شجرة في عدة أراضي واقعة مت بين ناحية شرا وقرية ماتنلي بريف عفرين، بهدف تحويلها لحطب وبيعها في الأسواق للمنفعة المادية.

وفي سياق أخر، قام عناصر فرقة “السلطان مراد” ببيع منزل في مدينة عفرين إلى مسلح أخر، مقابل 4 آلاف دولار أمريكي، وتعود ملكية المنزل لمواطن من أهالي قرية حياتية التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، ليقدم المسلح على تحويل المنزل إلى روضة خاصة.

بينما قام عنصر من فرقة الحمزة على بيع منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين، بمبلغ 900 دولار أمريكي، ويعود ملكيته لمواطن من أهالي ناحية معبطلي.

وفي مقابل ذلك، تشهد منطقة “غصن الزيتون” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها استياءاً شعبياً واسعاً، جراء ممارسات الفصائل القائمة على اغتصاب ممتلكات المدنيين، في غياب قوانين رادعة تحد من هذه الانتهاكات.