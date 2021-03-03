الخارجية الأمريكية تعلق على آفاق العمل المشترك مع تركيا في سوريا

الخارجية الأمريكية تعلق على آفاق العمل المشترك مع تركيا في سوريا

أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعمل بشكل بناء مع تركيا عى تفعيل المصالح المشتركة في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: “لدينا مصالح مشتركة مع الشركاء الأتراك بشأن سوريا”.

وأضاف: “سنواصل العمل البناء في المستقبل مع تركيا لتحقيق مصالحنا المشتركة”.

يذكر أن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه تركيا في سوريا كانت تثير تساؤلات لدى الأوساط السياسية الأمريكية وأعضاء الكونغرس، وخاصة على خلفية العمليات العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية التي كانت أكبر حليف للولايات المتحدة على الأرض في سوريا.

المصدر:RT