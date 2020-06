الخارجية الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية تشمل الأسد وزوجته

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد 39 شخصا وكيانا سوريا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بهدف حرمان دمشق من مصادر التمويل.

Many more sanctions will come until Assad and his regime stop their needless, brutal war and agree to a political solution as called for by UNSCR 2254.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020