الخارجية التركية تستدعي سفير السويد بعد محادثات وزير دفاعها مع قيادة “قسد”

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، سفير السويد لدى أنقرة للاحتجاج على محادثات أجراها وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، مع قيادة تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”.

وذكرت وكالة “الأناضول” المقربة من الحكومة أن الخارجية التركية استدعت سفير ستوكهولم لدى أنقرة، ستافان هيرستريوم، حيث دانت بشدة لقاء بعض وزراء السويد مع قياديين إرهابيين”.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أجرى وزير الدفاع السويدي اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، فرحات عبدي شاهين، حيث أعلن هولتكفيست استعداد بلاده لدعم هذا التنظيم.

وتعتبر الحكومة التركية “قوات سوريا الديمقراطية” تنظيما إرهابيا حيث تتكون بالدرجة الأولى من عناصر “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تمثل، حسب رواية أنقرة، ذراعا سوريا لـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي تحاربه السلطات التركية داخل وخارج البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

المصدر: RT