الخارجية التركية: تم استدعاء السفير الروسي في أنقرة على خلفية الوضع في إدلب

الخارجية التركية: تم استدعاء السفير الروسي في أنقرة على خلفية الوضع في إدلب

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها استدعت السفير الروسي في أنقرة، اليوم الثلاثاء، على خلفية الوضع في إدلب وأبلغته قلق أنقرة من الهجمات على مدينة إدلب السورية.

المصدر: RT + رويترز