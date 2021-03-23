الخارجية التركية: تم استدعاء السفير الروسي في أنقرة على خلفية الوضع في إدلب
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها استدعت السفير الروسي في أنقرة، اليوم الثلاثاء، على خلفية الوضع في إدلب وأبلغته قلق أنقرة من الهجمات على مدينة إدلب السورية.
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وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا بقصف قيل إنه لـ”قوات تساندها دمشق” استهدف مستشفى في إدلب بشمال سوريا.
وطالبت وزارة الدفاع التركية، الأحد الماضي، السلطات الروسية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ”هجمات الجيش السوري” على مدينة إدلب.
وقالت الوزارة في بيان إن القوات الحكومية السورية “التي استهدفت في وقت سابق مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب الآن تجمعات سكنية في قرية قاح بمنقطة خفض التصعيد في إدلب”.
وأضافت: “لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حاليا متابعة التطورات”.
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المصدر: RT + رويترز
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