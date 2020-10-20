الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في معارك قره باغ

الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في معارك قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تثير باستمرار خلال اتصالاتها مع أنقرة مسألة مشاركة مرتزقة من ليبيا وسوريا في المعارك التي تدور في منطقة قره باغ.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ميخائيل بوغدانوف، في تصريح صحفي، مؤكدا أن روسيا تبحث في اتصالاتها مع تركيا، كل المسائل.

وفي وقت سابق حذر الكرملين من خطورة نقل مسلحين من دول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باغ.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في تسهم تركيا بصفتها عضوا في مجموعة مينسك، بشكل بناء في وقف تصعيد النزاع.

وتتهم أرمينيا تركيا بإرسال مرتزقة من منطقة الشرق الأوسط للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية في منطقة قره باغ، وهو ما تنفيه باكو، التي أكدت أن لديها ما يكفي من القوات العسكرية لخوض الحرب.

كذلك تحدثت تقارير إعلامية منذ بداية المعارك في إقليم قره باغ نهاية الشهر الماضي، عن نقل مرتزقة من سوريا وليبيا إلى قره باغ للمشاركة في المعارك.

المصدر: روسيا اليوم

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