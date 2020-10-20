الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في معارك قره باغ

الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في معارك قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تثير باستمرار خلال اتصالاتها مع أنقرة مسألة مشاركة مرتزقة من ليبيا وسوريا في المعارك التي تدور في منطقة قره باغ.