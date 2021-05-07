الخارجية السعودية ترد على مزاعم إعادة العلاقات مع النظام السوري

الخارجية السعودية ترد على مزاعم إعادة العلاقات مع النظام السوري

نفى مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، صحة التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات السعودية أجرى محادثات في دمشق مع النظام السوري، ووصف هذه المعلومات بأنها “غير دقيقة”.

جاء ذلك في تصريحات للسفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية لوكالة “رويترز”.

وأكد أن سياسة المملكة تجاه سوريا لا تزال قائمة على دعم الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفق قرارات مجلس الأمن، ومن أجل وحدة سوريا وهويتها العربية.

ويأتي إيضاح المملكة لموقفها بعد التقارير التي نشرتها وسائل إعلامية تتحدث عن لقاء وفد سعودي برئاسة رئيس جهاز المخابرات، الفريق خالد الحميدان مع رئيس النظام بشار الأسد واللواء علي مملوك في دمشق.

المصدر: رويترز+SWI