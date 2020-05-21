الخروقات تتواصل ضمن منطقة “خفض التصعيد” عبر قصف متجدد تنفذه قوات النظام على سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الخميس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على محور العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، ضمن اليوم الـ 77 من دخول وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن قوات النظام تواصل خرقها لعملية وقف إطلاق النار النزعم ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، عبر قصف صاروخي يتركز في عمومه ضمن القطاع الجنوبي من الريف إدلبي، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري استمرار القصف الصاروخي على كل من الحلوبي والعنكاوي وكفرعويد وسفوهن وفليفل والفطيرة.