“الخزانة الأمريكية” تعفي شركتين لرجل أعمال مقرب من النظام السوري من العقوبات 

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية، سوريين إلى قائمة العقوبات، وهما طالب علي حسين الأحمد، وعبد الجليل الملا.

كما أعفت الوزارة، شركتين تابعتين لعامر وحسين الفوز شقيقي رجل الأعمال السوري المقرب من النظام سامر الفوز، من العقوبات الأمريكية، بعد ورود أسمائهم في العقوبات السابقة عام 2019.

ونص قرار “الخزانة الأمريكية”، على إزالة شركتي “ASM الدولية للتجارة العامة” و”SILVERPINE” العائدتين للفوز وشقيقه حسين الفوز، من قائمة الشركات المعاقبة ضمن حزم العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام والشركات الداعمة له.

وكانت الخزانة الأمريكية، قد فرضت في 2019 عقوبات شملت الشركات والأصول كافة التي يملكها الفوز، لتغطيتها مشاريع تدعم النظام السوري، كما طالت العقوبات الأمريكية حينها شقيقي سامر الفوز، وهما عامر وحسين، باعتبارهما يشاركان في معظم المشاريع.

والجدير بالذكر أن عامر وحسين الفوز يحملان الجنسية التركية إلى جانب جنسيتهما التركية.

المصدر: وكالات

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