الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام تتصدى لطائرة إسرائيلية مسيّرة في أجواء القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل

محافظة القنيطرة: تصدت مضادات الدفاع الجوي التابعة لقوات النظام لمسيّرة إسرائيلية بعد دخولها الأجواء السورية في القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، تزامنا مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية على طول خط وقف إطلاق النار، دون تنفيذ غارات جوية.

واشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى ارتفاع حصيلة القتلى في الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق يوم السبت 20 كانون الثاني، إلى 13 تعداد الذين لقوا مصرعهم، وهم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و4 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، ولبنانيين اثنين، و1 عراقي الجنسية، وعامل مدني سوري.