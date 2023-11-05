الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام تتصدى لطائرات مسيّرة لهيئة تحرير الشام في أجواء مدينة حلب

محافظة حلب: تصدت الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام لطائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام في أجواء مدينة حلب، حيث كانت تجهز لشن هجمات ضد مواقع لقوات النظام في المدينة.

وأصيب أمس 3 أطفال بجروح، نتيجة سقوط طائرة مسيرة تابعة لهيئة تحرير الشام داخل حي بستان القصر بمدينة حلب، نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إسقاط الدفاعات الجوية التابعة للنظام مسيرة ثانية في بلدة جبرين شرق محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.