الدفاعات الجوية التابعة للنظام تسقط طائرتين مسيرتين في محيط مطار النيرب العسكري

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري، بأن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام تمكنت قبل قليل، من إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار النيرب العسكري في شرقي مدينة حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تمكنت من إسقاط مالا يقل عن 6 طائرات مسيرة، هاجمت ريفي حماة وحمص، فيما لاتزال أسراب الطائرات المسيرة تحلق في أجواء المنطقة ويتم استهدافها من المضادات الأرضية.

وسمع دوي انفجارات، ورمايات متقطعة من المضادات الأرضية الرشاشة في أرياف محافظتي حماة وحمص.

وانطلقت طائرة المسيرة من مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل، وحلقت في أجواء مدينة السقيلبية قبل أن تتوجه إلى بلدة الربيعة، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لها في سماء المنطقة.

واستهدفت المضادات الأرضية “رشاشات ثقيلة” التابعة لقوات النظام، طائرة مسيرة أطلقت من ريف حلب الغربي، كانت تحلق في أجواء مدينة حلب.

ويذكر أن هذا الاستهداف الجديد هو السابع من نوعه لمدينة حلب خلال تشرين الأول.