الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة في ريف طرطوس

اسقطت الدفاعات الجوية الروسية في الساحل السوري، طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء ريف طرطوس، وسقط حطامها في ريف الشيخ بدر الغربي بين قريتي الموشه والكفرون.

وانطلقت الصواريخ من منطقة الخراب ودوت انفجارات عنيفة سمعت في منطقة الساحل.

وفي 4 نيسان، سقطت قذيفتان مدفعيتان، إحداهما في قرية البويتات بريف القرداحة، والأخرى بين قريتي تل الحويري واللوزية التابعتين لبلدة القطيلبية في ريف اللاذقية، وذلك بعد إطلاقهما من الكلية البحرية في مدينة جبلة.

ورصد المرصد السوري 28 آذار الفائت، سماع دوي انفجار نتيجة إسقاط القوات الروسية مسيرة مجهولة في أجواء مطار حميميم بريف اللاذقية.

كما سُمع دوي انفجار مماثل في مدينة طرطوس، حيث أسقطت القوات الروسية المتواجدة في مرفأ المدينة مسيرة مجهولة حاولت الاقتراب من المنطقة.

ووفقاً للمعلومات، سقطت الطائرة المسيرة بين المشفى العسكري السابق وبنك الدم على طريق قرية جديتي بعد استهدافها من قبل القوات الروسية.