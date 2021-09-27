الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي جديد على قاعدة حميميم العسكرية التابعة للقوات الروسية ضمن الساحل السوري

محافظة اللاذقية : رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، انفجارات دوت في منطقة القاعدة الروسية الأكبر في سورية -قاعدة حميميم-، ناجمة عن تصدي الدفاع الجوية الروسية لهجوم صاروخي على القاعدة الواقعة بريف اللاذقية، حيث سقطت صواريخ ضمن أراض زراعية بريفي القرداحة وجبلة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، ولم ترد معلومات عن سقوط أي صاروخ داخل القاعدة حتى اللحظة.

المرصد السوري كان قد أشار في 26 حزيران الفائت، إلى اندلاع حرائق قرب قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية، نتيجة سقوط ملحقات أحد الصواريخ التي أطلقتها القاعدة، على أهداف مجهولة، حيث تعمل فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء على إخماد تلك الحرائق والسيطرة عليها.

وكان المرصد السوري قد رصد في ذات اليوم، انفجارات في منطقة الساحل السوري بريف اللاذقية، نتيجة إطلاق صواريخ من القاعدة الروسية في حميميم باتجاه أهداف مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.