الدفاع التركية: “درع الربيع” منعت مأساة إنسانية كبيرة في إدلب

في بيان نشرته الوزارة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية التي جرت بين 27 فبراير و5 مارس 2020، ضد قوات النظام السوري

قالت وزارة الدفاع التركية إن عملية “درع الربيع” التي نفذتها بين 27 فبراير/ شباط و5 مارس/ آذار 2020، منعت حدوث مأساة إنسانية كبيرة شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر، السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب.

واستذكرت الوزارة الجنود الأبطال الذين استشهدوا في عملية “درع الربيع”، وتمنت حياة مفعمة بالصحة والسعادة للذين أصيبوا خلالها.

وأوضحت أن العملية استهدفت منع توسع النظام وضمان أمن القوات التركية في المنطقة.

كما أنها حالت دون حدوث موجة هجرة نحو الحدود التركية بسبب هجمات النظام.

واستهدفت العملية ضمان أمن السكان في المنطقة وعودتهم إلى ديارهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أن “درع الربيع” التي جرت برا وجوا استكملت بنجاح في 5 مارس 2020 ومنعت حدوث مأساة إنسانية كبيرة في إدلب.

ولفتت إلى أن العملية أسفرت عن تحييد 3 آلاف و473 عنصرًا من قوات النظام السوري، فضلا عن 3 طائرات و8 مروحيات وطائرة مسيرة مسلحة و93 دبابة و36 عربة مدرعة و67 مدفعا و10 أنظمة للدفاع الجوي

المصدر: الاناضول