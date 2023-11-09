الدفاع الروسية تعلن مواصلة مهامها في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سوريا

الدفاع الروسية تعلن مواصلة مهامها في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية الروسية للمدنيين وإعادة النازحين إلى البلدات المحررة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “يساعد الجيش الروسي في ضمان الأمن والقضاء على الإرهابيين ومراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار في عدد من المناطق السورية”.