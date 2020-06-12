“الدفاع الوطني” التابع لقوات النظام يتسلم حواجز “حزب الله” اللبناني في مدينة البوكمال 

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وصول تعزيزات عسكرية للدفاع الوطني إلى ريف دير الزور الشرقي، وتسلمت حواجز الميليشيات الموالية لإيران هناك.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن 30 آلية عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام قادمة من دمشق تمركزت في مناطق نفوذ “حزب الله” اللبناني، في مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 حزيران/يونيو، أن مليشيا “فاطميون”، استقدمت رتلا عسكريا نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الرتل استقر في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من مصادر موثوقة، في 20 أيار/مايو، أن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخرا، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.