الذكرى الخامسة لأكبر مجزرة في القامشلي التي تبناها تنظيم “الدولة الإسلامية” وراح ضحيتها العشرات 

يصادف اليوم الذكرى الخامسة لأكبر تفجير إرهابي شهدتها مدينة القامشلي في 27 تموز/يوليو 2016، ففي ذلك اليوم وعند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، انفجرت شاحنة مفخخة محملة بأطنان من المواد المتفجرة، وذلك في الحي الغربي في مدينة القامشلي بريف الحسكة، أسفرت عن وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها نحو 200 شهيد وجريح، حيث استهدفت الشاحنة المفخخة موقعًا لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، وعدد من المباني التابعة لـ”الإدارة الذاتية” وهيئات الدفاع و العدل والتجنيد والداخلية والعلاقات العامة الكائنة على طريق عامودا المكتظة بالسكان، في حين تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن التفجير.