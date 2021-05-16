الرئيس الأبخازي يصل دمشق الأحد في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري

الرئيس الأبخازي يصل دمشق الأحد في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري

أفادت وكالة “سبوتنيك” بأن الرئيس الأبخازي أصلان بزانيا سيصل يوم الأحد إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد​​​.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن “الرئيس الأبخازي يصل دمشق مساء غد على رأس وفد كبير في زيارة تستمر لعدة أيام”.

وتشهد العلاقات السورية الأبخازية تطورا في الآونة الأخيرة حيث تم افتتاح سفارة لأبخازيا في دمشق في أكتوبر الماضي تبعها انفتاحا اقتصاديا بين البلدين.

المصدر: “سبوتنيك”