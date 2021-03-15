المرصد السوري لحقوق الانسان


الرئيس الفرنسي يوجه رسالة إلى الشعب السوري

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا اليوم الاثنين، إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه.

وكتب ماكرون في تغريدة على موقعه الرسمي في “تويتر” “إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوما عن هذه المعركة”.

وتابع “قبل عشر سنوات انتفض الشعب السوري بسلام من أجل الحرية والكرامة، سنبقى إلى جانبه للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والدفاع عن القانون الدولي، ومحاربة الإفلات من العقاب، وإيجاد حل سياسي في النهاية، الحل الوحيد الممكن”

 

المصدر: RT

 

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