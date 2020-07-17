الرئيس اللبناني: وضعنا خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

كشف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الخميس) عن وضع خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع سوريا والدول المهتمة بشؤونهم.

وقال عون، خلال استقباله اليوم وفداً من تجمع العلماء المسلمين في لبنان «لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤون النازحين بالقيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم إلى بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث إنه بات علينا نحن اليوم أن نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد عون، أن لبنان «ليس في وارد الاعتداء على أحد أو تأييد الخلافات والحروب مطلقاً، إلا أننا ملزمون بالدفاع عن أنفسنا، سواء كنا حياديين أو غير حياديين».

ولفت إلى أن «الأجهزة المعنية ساهرة على تأمين الحدود جنوباً في ظل حرص لبنان على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة».

وشدد عون على «أن لا عودة للإرهاب على الأراضي اللبنانية؛ لأن من طرد الإرهابيين من جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة إليها مجدداً». وتطرق إلى موضوع الفساد والفاسدين، مؤكداً ضرورة «إجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره». وقال عون «سنلجأ إلى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمّن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي».

المصدر: الشرق الأوسط

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