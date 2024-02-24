الرابعة خلال 24 ساعة ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”.. أهالي يعثرون على طفل حديث الولادة في مدينة الرقة

الرابعة خلال 24 ساعة ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”.. أهالي يعثرون على طفل حديث الولادة في مدينة الرقة

محافظة الرقة: عثر أهالي اليوم على طفل حديث الولادة موجود في حقيبة يد محمولة بدون ملابس، في بلدة حزيمة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة.

وتعد هذه الحالة هي الرابعة من نوعها ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” خلال 24 ساعة.

ووثق نشطاء المرصد السوري 12 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 9 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

– 1 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

– 1 ضمن مناطق “درع الفرات”