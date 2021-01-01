الرصاص العشوائي المتفلّت يقتل نازحة سورية قرب بعلبك ويجرح آخرين… والجيش يتحرك

قُتلت نازحة سورية في الطيّبة قرب بعلبك وجرح ٣ مواطنين في المنطقة بسبب الرصاص العشوائي المتفلّت الذي أُطلق في منتصف الليل احتفالاً برأس السنة الجديدة.

وقد أصيب طفلٌ في الشويفات وشخص في طرابلس نتيجة الرصاص الطائش أيضاً، بحسب المعطيات الأولية.

وأوقف الجيش، هذا الصباح، ٧ اشخاصٍ في طرابلس ممّن أطلقوا الرصاص العشوائي.

المصدر: LBC اللبنانية

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