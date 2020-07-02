الريف الجنوبي لإدلب يشهد استمرار القصف والاشتباكات بين قوات النظام والفصائل

استمرت الاشتباكات على محور فطيرة بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والفصائل، إلى ما بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دون أي تقدمات لقوات النظام التي هاجمت المنطقة، على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في جبل الزاوية، دون معلومات عن إصابات، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من الفصائل وجرح آخرين، على محور الفطيرة في ريف إدلب، كما قتل 4 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها إثر تلك الاشتباكات.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة من قوات النظام تسللت إلى نقاط الفصائل على محور الفطيرة، حيث تمكنت الفصائل من ايقاع المجموعة بين قتيل وجريح، في حين حاولت قوات النظام سحب الجثث والجرحى في موقع تسللها، تزامنا مع تمهيد بري مكثف من قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور آفس شرق إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.