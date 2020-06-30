الريف الجنوبي لإدلب يشهد تجدد الاشتباكات العنيفة بين الفصائل وقوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة على محور رويحة بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة، في هجوم للأخير على المنطقة، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات عنيفة على محاور في ريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وذلك في هجوم للأخير على محور فليقل بجبل شحشبو، تزامنا مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.