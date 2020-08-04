الريف الجنوبي لإدلب يشهد قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل

قصفت قوات النظام صباح اليوم الثلاثاء، مناطق في كنصفرة والفطيرة والموزرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في كفرنبل وحنتوتين بريف إدلب الجنوبي، كما وثق المرصد السوري مقتل مقاتل من “صقور الشام” جراء سقوط قذيفة أطلقتها قوات النظام على محور بينين جنوبي إدلب، في حين جرى إسقاط طائرة استطلاع من قبل الفصائل في محور معربليت.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، قصفت بلدة كنصفرة وقرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري استمرار الهدوء الحذر منذ ساعات على محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، بعد محاولتي تقدم لقوات النظام واشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة والإسلامية دامت لنحو 12 ساعة على محور تلة الحدادة الاستراتيجية التي تطل على ريف جسر الشغور الغربي وبلدة بداما الواقعة على طريق “حلب-اللاذقية”.