الريف الجنوبي لإدلب يشهد قصفاً متبادلاً بين قوات النظام وفصائل “الفتح المبين”

قصفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” صباح اليوم الأربعاء، مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوبي مدينة إدلب، كما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل وصباح اليوم، على مناطق في كنصفرة وسفوهن والفطيرة وفليفل ومجدليا ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 3 عناصر من حراس الدين على محور ضمن سهل الغاب، جراء وقوعهم في حقل ألغام، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع قوات النظام، ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام استهدف محاور كبانة بريف اللاذقية، ومحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى قرى وبلدات في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.